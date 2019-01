Emsdetten (ots) - Die Polizei hat nach einer Körperverletzung, die sich am Mittwochabend (02.01.2019) am Katthagen 3 ereignet hat, die Ermittlungen aufgenommen. Den Schilderungen zufolge hatte sich gegen 22.00 Uhr ein 41-jähriger Emsdettener auf dem dortigen Vorplatz befunden. Es kamen vier Jugendliche auf ihn zu, die ihn provozierten und um ihn herumsprangen. Die Ehefrau des Emsdetteners war bereits hinzugekommen, als einer der Jugendlichen auf den 41-Jährigen zuging und ihm mit der Hand ins Gesicht schlug. Anschließend fuhren die Jugendlichen mit Fahrrädern in Richtung Mühlenstraße/Deitmars Hof davon. Der Jugendliche, der zugeschlagen hatte, war 14 bis 16 Jahre, hatte eine schlanke Statur und trug eine Jeanshose, einen Kapuzenpullover und rote Turnschuhe. Seine Begleiter waren im selben Alter und dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.