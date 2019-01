Ibbenbüren (ots) - Offenbar ohne Beute haben Einbrecher ein Geschäft an der Münsterstraße wieder verlassen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen (03.01.2019), 08.45 Uhr, brachen die Täter eine Zugangstür des Geschäftes für Zoo- und Tierbedarf auf. Obwohl sie in mehreren Räumen die Schränke, Schubladen und Schreibtische durchsuchten, blieben sie einer ersten Nachschau zufolge, ohne Diebesgut. An der aufgebrochenen Tür ist ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.