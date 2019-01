Metelen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die auf einen Einbruch in ein Firmengebäude im Gewerbegeiet an der Industriestraße aufmerksam geworden sind. Unbekannte Diebe waren dort am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag mit einem größeren Fahrzeug unterwegs. Die Tatzeit liegt zwischen 17.00 Uhr und 06.00 Uhr. Die Einbrecher hatten an der Heinrich-Schlick-Straße einen Zaun durchtrennt und hatten sich dann Zutritt zu einer großen Lagerhalle verschafft. Zu dieser fuhren sie dann auch ihr größeren Wagen/LKW. Auf diesen verluden sie eine größere Menge Kupferkabel und Edelstahlbausteile. Zudem nahmen sie zwei Schweißgeräte und einige Kabel mit. Der Wert der Beute liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.