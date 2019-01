Mettingen (ots) - Am Mittwoch (02.01.2019) ist es auf dem Berentelgweg, in Höhe der Einmündung Rostocker Ring, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen, wobei sich die beiden Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge getroffen haben. Geschädigt wurde dabei ein silberner VW Golf am linken Außenspiegel. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug liegen keine vor. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05451/ 591-4315.