Greven (ots) - Am Mittwochvormittag (02.01.2019), gegen 10.00 Uhr, fuhr ein schwarzer VW Touran -mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Steinfurt- rückwärts gegen eine Mülltonnenbox und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro. Der Unfall ereignete sich auf der Lindenstraße 33, im Bereich der Sporthalle. Zur Unfallzeit fand hier ein Jugendfußballturnier statt. Die Fahrzeugführerin, die den angerichteten Schaden noch begutachtete, indem sie ausstieg und sich die beschädigte Box ansah, war schlank und hatte schwarze, kurze Haare. Nach Zeugenaussagen müsste das flüchtige Fahrzeug mittig am Heck beschädigt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, Telefon 02571/928-4455.