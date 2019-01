Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben aus einem Geschäftsgebäude an der Glücksburger Straße einen Tresor gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Der Einbruch ist in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmittag (03.01.2019) verübt worden. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und arbeiteten sich dann in den Räumen des Unternehmens bis zu den Büros vor. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Sie fragt: Wem sind im Bereich der Gewerbebetriebe, insbesondere an der Glücksburger Straße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?