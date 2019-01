Greven (ots) - Nach einer Sachbeschädigung an der Marktstraße sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu einem bisher unbekannten jungen Mann machen können. Dieser war dort am Freitagmorgen (04.01.2019) zu einer Buchhandlung gegangen und hatte dort mehrfach gegen die Doppelglasscheibe der Eingangstür getreten. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Danach flüchtete der Mann durch die Fußgängerzone. Er war 17 bis 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.