Ibbenbüren (ots) - Am Montag (31.12.2018), gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des K&K Marktes, Brockwiesenstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Angestellte des Einkaufmarktes angefahren und verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parkbucht. Dabei fuhr er eine Mitarbeiterin des K&K Marktes an. Diese wurde zwischen dem Pkw und zwei Rollcontainern leicht eingequetscht und leicht verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen Opel SUV mit TE - Kennzeichen handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.