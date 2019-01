Lienen-Kattenvenne (ots) - Schwerer Raub auf Supermarkt Lienen, Buchentorstraße Freitag, 04.01.2019, 16:56 Uhr Bereits am Freitag wurde in Kattenvenne ein Supermarkt überfallen. Der komplett schwarz gekleidete und mit einer Skimaske vermummte Täter betrat gegen 16:56 Uhr den Kassenbereich. Er bedrohte dort unter Vorhalt eines Revolvers den 66-jährigen Kassierer und verlangte die Herausgabe des Geldes. Er flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Geld zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Zeugenaussagen war der Täter etwa 30 Jahre alt, circa 170cm groß, hatte eine schlanke Figur und sprach Deutsch mit leichtem Dialekt unbekannter Art. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481-93370.