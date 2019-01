Horstmar (ots) - Am Samstagvormittag (05.01.2019) war eine 21-jährige Autofahrerin auf der Landstraße 570 in der Bauerschaft Haltern in Richtung Metelen/Schöppingen unterwegs. In ihrem Fahrzeug fuhren zwei Kleinkinder mit. In einer Rechtskurve geriet ihr Fahrzeug nach ihren Angaben in eine Spurrille. Die junge Frau versuchte gegenzulenken und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall erlitt die Autofahrerin aus Steinfurt leichte Verletzungen. Sie und die beiden Kinder wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verblieben die Kinder zur stationären Beobachtung. Der Schaden am dem PKW wird auf cirka 3.000 Euro geschätzt.