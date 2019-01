Emsdetten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Frauenstraße/Schulstraße ist am Samstagvormittag (05.01.2019) ein älteres Ehepaar leicht verletzt worden. Um kurz nach 11.00 Uhr beabsichtigte eine 55-jährige Autofahrerin von der Frauenstraße nach links in die Nordwalder Straße abzubiegen. In dem Moment überquerten die beiden 82-Jährigen die Straße von der Schulstraße kommend. Die Emsdettener wurden auf der Fahrbahn von dem PKW erfasst. Sie stürzten auf die Fahrbahn und erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.