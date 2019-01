Tecklenburg (ots) - Am Freitagabend (04.01.2019) haben unbekannte Personen an einer Parkbank an der Sunderstraße gezündelt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei wurden gegen 20.20 Uhr über den Vorfall unterrichtet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen. Unbekannte hatten die am Straßenrand stehende Parkbank und eine darunter befindliche Baustellenlampe in Brand gesetzt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Derzeit liegen keine Erkenntnisse auf die unbekannten Personen vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.