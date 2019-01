Ibbenbüren (ots) - Auf der Münsterstraße (B 219) in Dörenthe hat sich am frühen Sonntagabend (06.01.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Emsdetten in Richtung Dörenthe. In der Nähe des Abzweiges (Nebenstraße) Dörenther Berg geriet der junge Mann aus unbekannten Gründen mit dem Wagen ins Schleudern. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der PKW wurde vollkommen beschädigt. Der Schaden daran beträgt etwa 10.000 Euro.