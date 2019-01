Steinfurt, Neuenkirchen, Saerbeck, Ochtrup (ots) - Ort: St-Burgsteinfurt, Baumgarten Zeit: Donnerstag, 03.01.2019, 20.00 Uhr bis Freitag, 04.01.2019, 08.45 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu zwei Geschäften am Baumgarten. In den Räumen suchten sie nach Wertgegenständen. In einem Fall war ein Tresor geöffnet und Bargeld entnommen worden. Was die Täter beim zweiten Einbruch mitgenommen haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Hinweise bittet unter Telefon 02551/15-4115.