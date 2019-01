Greven, Rheine, Ibbenbüren, Neuenkirchen (ots) - Ort: Greven, K&K-Markt, Bismarckstraße Zeit: Freitag, 04.01.20198, 15.50 Uhr Eine 33-jährige Frau betrat in Begleitung eines Mannes den Markt. Dort kam ihnen ein Unbekannter entgegen, der sie anpöbelte. Danach gingen alle weiter. Im nächsten Moment traf die Frau eine Tasche am Hinterkopf. Der Fremde kam, hob die mit unbekanntem Inhalt gefüllte weiße Plastiktasche auf und ging dann davon. Er war 50 bis 60 Jahre alt, sehr groß und kräftig und hatte graue Haare. Er trug einen dunkelgrauen Pulli und eine dunkle Jacke. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User

Ort: Rheine, Kolpingstraße Zeit: Sonntag, 06.01.2019, 05.00 Uhr Es

kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen

Rheinenser und einer unbekannten Person. Plötzlich habe ihm der

Unbekannte mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Danach stieg der

Fremde in einen schwarzen PKW und fuhr davon. Hinweise bitte unter

Telefon 05971/938-4215.

Ort: Ibbenbüren, Ledder Straße, Aasee, Höhe dortige Gaststätte

Zeit: Samstag, 05.01.2019, 09.30 Uhr Eine 49-jährige Joggerin

erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Der Frau war ein unbekannter

Mann entgegengekommen. Dieser schlug der Ibbenbürenerin unvermittelt

auf das Gesäß. Er war etwa 25 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare,

eine normale Statur und trug ein grünen Parker mit Fell und eine

blaue Jeanshose. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Rheine, Eschendorf Zeit: Samstagnachmittag, 05.01.2019 Ein

41-jähriger Rheinenser, der in einem Mehrfamilienhaus randaliert

hatte, sollte in Gewahrsam genommen werden. Es gelang nur mit Mühe,

den alkoholisierten Mann zum Streifenwagen und zur Wache zu bringen.

Er war sehr aggressiv, beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte,

einer Beamtin in die Hand zu beißen. Der Mann konnte ins Gewahrsam

gebracht werden.

Ort: Neuenkirchen, Friedenstraße Zeit: Freitag, 04.01.2019, 19.00

Uhr Der Polizei wurde ein Randalierer gemeldet. Dieser stritt sich

heftig verbal mit einer Frau. Da er letztlich keine Ruhe gab, sollte

er dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Hierbei leistete er

Widerstand. Er ließ sich zunächst zu Boden fallen, trat dann um sich

und stieß mit seinem Kopf in Richtung der Polizisten. Der

alkoholisierte Mann konnte zur Polizeiwache gebracht werden. Auch bei

der Ingewahrsamnahme war weiter unkooperativ.

