Rheine (ots) - Am Samstag (22.12.2018), gegen 16.30 Uhr, kam es auf dem Humboldtplatz zu einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern. Eine Frau, die mit ihrem Fahrrad von der Emsbrücke kam, wurde in Höhe der Stadthalle von einem jungen Mann angefahren. Aufgrund des Zusammenpralls stürzte die Frau zu Boden. Einige Passanten halfen der Frau wieder auf die Beine und brachten sie zu einer nahegelegenen Parkbank. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem jungen Mann machten können, der an dem Unfall beteiligt war. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Tel. 05971-938/4215.