Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (03.01.2019), gegen 20.05 Uhr, ist an der Nordstraße, Höhe Haus Nr. 25, ein blauer Kia Ceed hinten rechts angefahren und beschädigt worden. Der Geschädigte selbst hat noch Unfallgeräusche gehört. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen oder grauen Pkw, vermutlich Kombi, mit ST-Kennzeichen handeln. Eine männliche Person saß alleine im Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Am geschädigten Fahrzeug konnten eine Delle und diverse Lackkratzer festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.