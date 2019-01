Greven (ots) - Ein 23-jähriger Autofahrer hatte seinen PKW am Sonntag, 06.01.2019, um 16.20 Uhr, auf der Ludwig-Terfloth-Straße geparkt. Als er um 18.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine erhebliche Unfallbeschädigung an der Fahrertür fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. An dem beschädigten Fahrzeug wurde weiße Fremdfarbe festgestellt. Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren und Schäden liegt der Verdacht nahe, dass der Unfallverursacher rückwärts von einem der gegenüberliegenden Parkplätze einer Sauna gegen den Wagen gefahren ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571/928-4455.