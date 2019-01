Von Anonymous User

Ein 25-jähriger Mann hat am Montag (7.1., 17:14 Uhr) eine

Turnhalle an der Bahnhofstraße in Lengerich betreten und die

anwesende Übungsgruppe mit dem Zünden einer Bombe bedroht. "Nach

derzeitigem Erkenntnisstand betrat der Mann aus dem Kreis Steinfurt

die Turnhalle und drohte damit, in der Halle deponierte Sprengsätze

zu zünden", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt das

Geschehene. "Nach einigen zusammenhangslosen Forderungen ließ der

Täter zunächst die Kinder und Jugendlichen gehen. Die beiden

23-jährigen Betreuerinnen konnten kurze Zeit später ebenfalls die

Halle verlassen." Alle 43 Mitglieder der Übungsgruppe im Alter von 12

- 18 Jahren und beide Betreuerinnen blieben unverletzt.

"Spezialeinheiten der Polizei Münster haben den Täter um 18:20 Uhr im

Eingangsbereich der Turnhalle überwältigt und festgenommen", erklärte

der Einsatzleiter der Polizei, Polizeidirektor Martin Mönnighoff.

"Der Mann hatte bei seiner Festnahme keine Waffen dabei.

Sicherheitshalber haben Polizisten mit Sprengstoffspürhunden die

Sporthalle abgesucht, jedoch keinen verdächtigen Gegenstand

gefunden." Polizisten betreuten die Kinder und Jugendlichen zunächst

in einem benachbarten Baumarkt, bevor die Erziehungsberechtigten sie

in ihre Obhut nahmen. Der Täter wird zurzeit vernommen. "Die

Ermittler haben bislang noch keine Hinweise auf die Motivation des

Täters", fasste der Oberstaatsanwalt den bisherigen Ermittlungsstand

zusammen. "Sie gehen aktuell dabei auch Hinweisen auf eine psychische

Erkrankung des Mannes nach."

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell