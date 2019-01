Rheine, Ibbenbüren (ots) - Zahlreiche Anrufe "falscher Polizeibeamter" gingen am Montag (07.01.2019) und Dienstag (08.01.2019) bei Bürgerinnen und Bürger in Rheine und Ibbenbüren ein. Am Montagabend, nach 21.00 Uhr, klingelten bei mehreren Ibbenbürenern die Telefone. Es meldeten sich inzwischen vier Angerufene bei der Polizei. Diese Anrufe setzten sich am Dienstagvormittag fort. In Rheine erstatteten neun Rentnerinnen und Rentnern eine Anzeige, die während der Tagesstunden des Montags angerufen worden waren. Nach Einschätzung der Beamten dürfte es in den beiden Städten zahlreiche weitere Anrufe von falschen Polizisten gegeben haben. Nach jetzigem Stand beendeten fast alle Bürgerinnen und Bürger das Gespräch sehr schnell wieder. In einem Fall ist es den Tätern jedoch gelungen, einen größeren Geldbetrag zu erbeuten. Der angebliche Polizist bzw. die angebliche Polizistin behauptete, dass wahrscheinlich bei den Angerufenen eingebrochen wird. Die falschen Polizisten wollten daher das Bargeld oder die Wertsachen "in Sicherheit bringen". Die Polizei warnt weiterhin vor dieser Masche. Ihre Empfehlung: Gehen Sie nicht auf derartiger Gespräche ein! Legen Sie auf! Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Auch dann nicht, wenn die Personen von den "Verwandten/Polizisten" zu ihnen geschickt worden sind, um Geld abzuholen. Lassen Sie niemals Fremde in ihr Haus/ihre Wohnung.