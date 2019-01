Greven (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Emsdettener Landstraße/ Bahnhofstraße ist am Donnerstagnachmittag (03.01.), gegen 15.10 Uhr, eine 16-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Den Schilderungen zufolge, befuhr eine 54-jährige Autofahrerin die Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr. Am Kreisverkehr musste sie mit ihrem PKW verkehrsbedingt auf dem Radüberweg anhalten. Hier kam es zur Kollision mit der, die Fahrbahn auf dem Radüberweg querenden Fahrradfahrerin. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.