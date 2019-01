Steinfurt (ots) - Die Polizei hat nach einem Einbruch am Fleigenweg die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die in dem Bereich des Wohngebietes an der Emsdettener Straße am Montagnachmittag (07.01.2019), zwischen 14.15 Uhr und 17.40 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unbekannte hatten an einem Wohnhaus die Terrassentür aufgehebelt. Diese stand bei der Rückkehr der Bewohner weit offen. Die Einbrecher hatten offenbar sämtliche Räume betreten und suchten darin nach Wertgegenständen. Was sie dabei erbeutet haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.