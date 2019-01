Emsdetten (ots) - An einem Geschäftshaus an der Straße Sandufer haben sich in der Nacht zum Dienstag (08.01.2019), zwischen 19.00 Uhr und 08.30 Uhr, Einbrecher aufgehalten. Der oder die Täter versuchten, gewaltsam in das Ladenlokal einzudringen. Offenbar mit einem Stein schlugen sie gegen eine Scheibe der Eingangstür. Diese wurde dabei erheblich beschädigt. Die Unbekannten gelangten nicht in die Geschäftsräume. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruchsversuch unter Telefon 02572/9306-4415.