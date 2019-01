Greven (ots) - Zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Laumanns Damm sind die Feuerwehr und die Polizei am Mittwochvormittag (09.01.2019), gegen 08.45 Uhr, entsandt worden. Nach ersten Angaben der Melder brannte es im Obergeschoss des Wohnhauses. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wie sich herausstellte, hatten sich zur Brandzeit keine Personen in dem Gebäude befunden. Der Brand ist im Badezimmer im Obergeschoss des Wohnhauses ausgebrochen. Die Brandermittler der Polizei führten am Brandort die Untersuchungen durch. Demnach ist von einer technischen Ursache für den Brand auszugehen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen ist ein Sachschaden in fünfstelliger Eurohöhe entstanden, cirka 20.000 Euro.