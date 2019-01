Emsdetten/Hopsten (ots) - Am Dienstag (08.01.2019) sind in Emsdetten und in Hopsten Autofahrer angetroffen worden, die unter Drogen bzw. Alkoholeinfluss standen. Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Hörstel mit seinem Auto die Bunte Straße in Hopsten. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von etwas über zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein ist sichergestellt worden. Zudem waren an seinem Wagen falsche, entstempelte Kennzeichen angebracht worden. Auf der Amtmann-Schipper-Straße in Emsdetten ist um 15.20 Uhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Hörstel kontrolliert worden. Bei dem jungen Mann konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließender Test verlief positiv. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.