Ladbergen (ots) - Nach einem Einbruch in die Sporthalle an der Straße Auf dem Rott hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter haben sich in der Zeit zwischen dem späten Dienstagabend, 22.00 Uhr und Mittwochmorgen (09.01.2019), 07.15 Uhr, an dem Gebäude aufgehalten. Dort hatten sie es geschafft, sich über ein Dachfenster Zutritt zu der Sporthalle zu verschaffen. Die Polizei konnte an dem Fenster und an der Wand Spuren sichern. Bei einer ersten Durchsicht konnte nicht festgestellt werden, ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben. Der angerichtete Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.