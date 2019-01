Steinfurt (ots) - Am Mittwochabend (09.01.2018), gegen 22:15 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Feuer in einer Holzbaufirma in Lienen an der Buchentorstraße gerufen. Die Melderin machte Angaben zu einem Feuer an der Stirnseite der dortigen Lagerhalle. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden, ca. 10.000 Euro.