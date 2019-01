Nordwalde (ots) - Am Donnerstag (10.01.), gegen 03.00 Uhr, brachen bislang zwei unbekannte Täter in eine Tankstelle auf der Emsdettener Straße ein. Die Einbrecher hebelten eine Schiebetür des Verkaufsraumes auf und bewegten sich zielgerichtet zum Aufbewahrungsort der Rauchwaren. Sie entwendeten 7 Stangen Zigaretten. Danach verließen sie fluchtartig die Örtlichkeit. Die Täter wurden bei der Tatausführung videografiert. Die beiden Einbrecher waren männlich und insgesamt dunkel gekleidet. Beide Täter trugen Handschuhe und hatten ihr Gesicht vermummt. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon: 02571/ 928 - 4455.