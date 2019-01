Ibbenbüren/Rheine (ots) - Unbekannte Personen haben am Mittwoch (09.01.2019) in Ibbenbüren und am Donnerstag (10.01.2019) in Rheine ältere Mitbürger angerufen. Der Anrufer teilte dabei mit, dass die Angerufenen bei einer Lotterie bzw. einem Preisausschreiben einen größeren Geldbetrag gewonnen hätten. In einem Fall sollten es 47.000 Euro sein. In einem Gespräch waren bereits diverse Bankdaten abgefragt worden. Im zweiten Fall ergingen Anweisungen für die Übergabe von dreistelligen Eurosummen, die übergeben bzw. per Wertmarken übermittelt werden sollten. Dieses Geld sei angeblich für die Aufwandsentschädigungen und den Transport des Geldes erforderlich. Die Betroffenen gingen nicht darauf ein. Sie appelliert: Überprüfen Sie genau, ob Sie an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie aufgefordert werden, im Voraus Geld oder Wertkarten zu überweisen bzw. zu übersenden. Geben Sie keine persönlichen Daten weiter. Notieren Sie sich angezeigte Telefonnummern. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf. Setzen Sie sich mit ihrer örtlichen Polizei in Verbindung, wenn Sie den Verdacht auf einen Betrug haben.