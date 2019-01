Emsdetten (ots) - Am Donnerstag (03.01.2019), gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 18jährige Radfahrerin aus Emsdetten mit ihrem Fahrrad die Nordwalder Straße in Richtung stadtauswärts. Ob die Radfahrerin dabei den rechts verlaufenden Radweg nutzte, steht zurzeit nicht genau fest. In Höhe des neuen K&K-Marktes näherte sich ihr von hinten ein unbekanntes Auto. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können oder die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon: 02572/9306 - 4415.