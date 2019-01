Rheine (ots) - Am späten Mittwochabend (09.01.2019) sind an der Heriburgstraße und am parallel dazu verlaufenden Isoldenweg zahlreiche PKW beschädigt worden. Der oder die unbekannten Täter waren gegen 23.40 Uhr zu den Autos gegangen und hatten daran die Scheibenwischer abgeknickt oder Außenspiegel abgebrochen. Am Donnerstagmorgen wurden insgesamt 18 beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Derzeit liegen keine konkreten Hinweise auf den oder die unbekannten Täter vor. Ein Anwohner konnte mitteilen, dass es einen wichtigen Zeugen geben könnte, der dort zu Fuß unterwegs war. Der Mann, der einen Blaumann trug und humpelte, wird dringend gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.