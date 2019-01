Mettingen (ots) - Auf der Neuenkirchener Straße hat sich am Donnerstagabend (10.01.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Unfall wurde ein 41-jähriger PKW-Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mettinger in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Sachschäden an den beteiligten Autos werden auf ungefähr 8.000 Euro geschätzt. Gegen 18.30 Uhr war ein 71-jähriger Mettinger mit seinem PKW auf dem Strooteweg unterwegs. An der vorfahrtberechtigten Neuenkirchener Straße beabsichtigte er geradeaus in Richtung Havosweg weiterzufahren. Beim Überqueren der Landstraße kam es zur Kollision mit dem Wagen des 41-Jährigen, der von Mettingen in Richtung Neuenkirchen fuhr.