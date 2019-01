Von Anonymous User

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Pkws BMW 640 d,

mit dem amtlichen Kennzeichen ST - EI 9997, als er am Freitag

(11.01.), gegen 07.00 Uhr, sein Fahrzeug wieder benutzen wollte. Er

hatte den Wagen am Abend zuvor, um 23.00 Uhr, vor seinem Haus, Am

Kolk, geparkt. Recherchen ergaben, dass der Pkw um 01.23 Uhr in

Bewegung gesetzt wurde. Das Fahrzeug war ordnungsgemäss gesichert.

Wie die Täter es schafften, das Fahrzeug trotzdem in Gang zu setzten,

ist nicht geklärt. Es werden Zeugen gesucht, denen verdächtige

Personen im Bereich der Straße Am Kolk aufgefallen sind oder die das

Fahrzeug fahrender Weise gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei

in Mettingen, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell