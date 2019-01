Steinfurt (ots) - Am Samstag (12.01.2019) gegen 22:25 Uhr kam es in einem Lokal in Rheine an der Matthiasstraße zu einer Körperverletzung. Ein 27- jähriger Mann geriet mit mehreren Gästen in Streit. Der Aufforderung, die Gaststätte zu verlassen, kam er nicht nach. In dem folgenden Gerangel setzte der 27-Jährige ein Cuttermesser ein. Ein 38-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung schwere Verletzungen. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, die Ermittlungen dauern an.