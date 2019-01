Steinfurt (ots) - Am Montagmorgen (14.01.) sind bei einem Verkehrsunfall auf der Wiemelfeldstraße ein 10-jähriger Schüler schwer- und ein 44-jähriger Autofahrer, beide aus Steinfurt, leicht verletzt worden. Der Autofahrer befuhr gegen 07.30 Uhr die Wiemelfeldstraße stadtauswärts aus Richtung Westfalenring kommend. In Höhe des Hauses Nummer 55 versuchte der 10-jährige Schüler, Zeugenaussagen zufolge, mit einem unbeleuchteten Fahrrad die Wiemelfeldstraße zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW. Der Schüler und der Autofahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.300 Euro.