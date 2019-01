Von Anonymous User

Ort: Steinfurt-Bo., Emsdettener Straße, Wohnhaus Zeit: Mittwoch,

09.01.2019, bis Freitag, 11.01.2019, 14.30 Uhr Unbekannte haben

versucht, die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzubrechen.

Sachschaden einige Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon

02551/15-4115.

Ort: Steinfurt-Bo., Hohe Wiese, Wohnhaus Zeit: Samstag,

12.01.2019, 10.00 Uhr bis Sonntag, 13.01.2019, 10.15 Uhr Unbekannte

begaben sich in den Garten des Einfamilienhauses und brachen dort ein

Fenster auf. Beim Öffnen fielen Blumenvasen zu Boden. In den Räumen

durchsuchten sie das Mobilar. Was entwendet wurde, steht nicht fest.

Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte unter

Telefon 02551/15-4115.

Ort: Tecklenburg-Leeden, Im Esch Zeit: Freitag, 11.01.2019, 04.30

Uhr bis Samstag, 12.01.2019, 12.40 Uhr Unbekannte verschafften sich

nach Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem

Einfamilienhaus. Im Innern betraten sie sämtliche Räume und

durchsuchten sie. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Der Schaden beträgt einige Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon

05481/9337-4515.

Ort: Greven, Saerbecker Straße, PKW Zeit: Samstag, 12.01.2019,

15.15 Uhr bis 15.36 Uhr Eine Grevenerin parkte ihren PKW auf einem

Parkplatz am Friedhof. Unbekannte zertrümmerten eine Türscheibe. Die

Täter entwendeten aus dem Fahrzeuginnern eine Sporttasche, in der

sich auch ein Portmonee befand. Hinweise bitte unter Telefon

02571/928-4455.

Ort: Rheine, Veitstraße/Heinrichstraße, Sachbeschädigung Zeit:

Sonntag, 13.01.2019, 00.00 Uhr Jugendliche stiegen auf ein Fahrzeug

und sprangen darauf herum. Sachschaden mehr als 1.000 Euro/mehrere

Dellen. Die Jugendlichen sollen auf der Heinrichstraße in Richtung

Friedensplatz gelaufen sein. Zeugenhinweise bitte unter Telefon

05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell