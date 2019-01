Emsdetten (ots) - Ein junger Mann ist am Samstagmittag (12.01.2019), gegen 12.30 Uhr, am Grünring von einem 28 bis 30 Jahre alten Mann angesprochen worden. Der Unbekannte forderte unmittelbar die Herausgabe von Bargeld und untermauerte seine Forderung, indem er ihm ein Klappmesser vorhielt. Gemeinsam gingen die Beiden zu einem Geldautomaten an der Borghorsters Straße, wo der 19-jährige Geschädigte Geld abheben sollte. Dort angekommen, konnte sich der junge Mann losreißen und sich in der dortigen Tankstelle in Sicherheit bringen. Der Unbekannte, etwa 180 cm große Mann wird als südländischer Typ beschrieben, der war schwarz gekleidet war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.