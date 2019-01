Emsdetten (ots) - Nach einem Brand in einem Wohnhaus hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Freitagnachmittag (11.01.2019), gegen 14.35 Uhr, war im Keller des Einfamilienhauses an der Reckenfelder Straße ein Feuer bemerkt worden. Ein junger Mann begab sich unmittelbar in den Keller und wollte das Feuer löschen. Dabei atmete er Rauch ein, so dass er im Anschluss von den vor Ort anwesenden Rettungskräften untersucht werden musste. Ein Transport des leicht verletzten 20-Jährigen ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.