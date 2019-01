Recke (ots) - Während der Samstagabend-Veranstaltung in der Sporthalle am Brookweg sind draußen zahlreiche Autos beschädigt worden. An insgesamt sieben PKW wurden noch in den Nachtstunden oder am nächsten Tag Beschädigungen festgestellt. Unbekannte Personen waren zu den Autos gegangen und hatten daran Außenspiegel abgetreten. Dabei ist in einigen Fällen auch der Lack der Fahrzeuge beschädigt worden. Wann genau der oder die Randalierer am Samstagabend unterwegs waren, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon, 05451/591-4315. Insbesondere durch die Geräusche beim Abbrechen der Spiegel könnten Zeugen aufmerksam geworden sein. Die Polizei sucht zudem Zeugen, die Angaben zu einer Sachbeschädigung machen können, die an der Vogteistraße verübt worden ist. Dort hatten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr und Sonntagmittag die Heckscheibe eines roten VWs zertrümmert.