Ladbergen (ots) - Im Einmündungsbereich Breedenstraße/Gausebreede (rechts vor links) ist am Montagvormittag (14.01.2019) ein PKW mit einem Fahrrad kollidiert. Dabei erlitt der 71-Jährige Zweiradfahrer aus Ladbergen schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Zweiradfahrer bog gegen 10.30 Uhr von der Gausebreede nach rechts auf die Breedenstraße ab, um in Richtung Grevener Straße zu fahren. Dabei wurde er vom PKW eines 80-jährigen Ladbergeners erfasst, der auf der Breedenstraße ebenfalls in Richtung Grevener Straße fuhr. Der Sachschaden am PKW wird auf etwa 1.000 Euro und der am Fahrrad auf ungefähr 200 Euro geschätzt.