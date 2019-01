Laer (ots) - An der Einmündung Münsterdamm (L 579)/Pohlstraße hat sich am Dienstagmorgen (15.01.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei der Kollision zweier PKW sind erhebliche Sachschäden entstanden, die auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt werden. Um 07.40 Uhr wollte ein 42-jähriger Autofahrer aus Laer von der Pohlstraße nach links auf die vorfahrtberechtigte Landstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem in Richtung Altenberge fahrenden PKW eines 34-jährigen Mannes aus Schöppingen. Der 34-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.