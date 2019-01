Emsdetten (ots) - Am Mittwochmorgen (09.01.2019), gegen 07.55 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr an der Rheiner Straße ein Verkehrsunfall. Einer Zeugenaussage zufolge, war ein dunkler Pkw, möglicherweise ein SUV, mit quietschenden Reifen gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Das Verkehrszeichen wurde aus dem Erdreich gerissen und stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Verursacher flüchtete in Richtung Innenstadt. Das flüchtige Fahrzeug dürfte im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Es werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.