Ochtrup (ots) - In der Nacht zum Sonntag (13.01.2019) wollten unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Werner-von-Siemens-Straße einbrechen. Eine Bewohnerin hatte gegen 01.50 Uhr einen Knall gehört. Es hörte sich an, wie ein Klopfen an einer Scheibe. Als sie nach der Ursache schaute, konnte sie keine verdächtigen Feststellungen machen. Am nächsten Tag wollte sie dort eine Zugangstür zum Garten öffnen. Diese ließ sich jedoch nicht öffnen. An der Tür war mehrfach ein Hebelwerkzeug angesetzt und dadurch erheblich verbogen worden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.