Nordwalde (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (14.01.2019) in ein Wohnhaus an der Amtmann-Daniel-Straße eingestiegen. Als eine Bewohnerin, die das Gebäude um 14.40 Uhr verlassen hatte, am Abend um 19.40 Uhr, zurückkehrte, wurde sie sofort auf den Einbruch aufmerksam. Mehrere Schubladen eines Sekretärs waren herausgezogen worden. Als die Frau im nächsten Moment auch noch klappernde Geräusche aus Schlafzimmer hörte, war für sie klar, dass Diebe im Haus sind. Diese hatten ihrerseits die Bewohnerin bemerkt und waren geflüchtet, ohne gesehen worden zu sein. Wie sich herausstellte, waren der oder die Täter über den Gartenzaun auf das Grundstück gestiegen. An dem Einfamilienhaus brachen sie ein Fenster auf und stiegen hinein. Aus den Räumen entwendeten sie mehrere Schmuckstücke. Einige Schmuckstücke hatten sie jedoch zurückgelassen, was auch dafür spricht, dass sie überrascht wurden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Dabei ist insbesondere die Zeit um 19.40 Uhr von Interesse.