Rheine (ots) - Randalierende Personen an den auf der Matthiasstraße geparkten Autos, wurden der Polizei in der Nacht zum Sonntag (13.01.2019), gegen 01.20 Uhr, gemeldet. Die Beamten trafen dort drei Personen an, die sie überprüfen wollten. In dem Moment stieg ein Mann aus einen der Wagen und wollte schleunigst verschwinden. Der Mann wurde verfolgt und an der Hunsrückstraße eingeholt. Erst nach mehrfacher Aufforderung blieb er schließlich stehen. Nun griff der Mann in seine Jacke und hielt irgendetwas Glitzerndes in der Hand. Deutliche Anweisungen eines Polizeibeamten, die Hände herauszunehmen, befolgte er nicht. Nachdem ein Beamter Pfefferspray eingesetzt hatte, rannte er sofort über den "Staelscher Hof" davon. Auf dem Borneplatz konnte er erneut eingeholt und endgültig festgehalten werden. In der Jackentasche wurden zwei Parfümflaschen gefunden. Nun nahmen die Polizisten den Wagen unter die Lupe, aus dem der Mann ausgestiegen war. An diesem war eine Scheibe zertrümmert worden, so dass zu vermuten war, dass das Parfüm aus dem Auto stammte. Der 30-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Wie sich herausstellte, war er erst am 20. Dezember aus der Haft entlassen worden, wo er wegen Diebstahls einsaß. Wie sich herausstellte, war das bei ihm gefundene Parfüm aus dem aufgebrochenen Wagen gestohlen worden. Der 30-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn.