Laer (ots) - An der Kreuzung Darfelder Straße/Pohlstraße/Königstraße/Hohe Straße hat sich am Mittwochmorgen (16.01.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei der Kollision eines PKW mit einem Pedelec-Fahrer wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt. Um 06.35 Uhr fuhr eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Laer auf der Darfelder Straße ortseinwärts. An der vorfahrtberechtigten Hohen Straße kam es zur Kollision mit dem Zweiradfahrer, der dabei zu Boden stürzte. Der 75-jährige Laerer war von der Hohen Straße in Richtung Pohlstraße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den 75-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.