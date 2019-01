Emsdetten (ots) - In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr und Dienstagmorgen (15.01.2019), 07.45 Uhr, haben sich Diebe auf ein Firmengelände an der Reckenfelder Straße Diebe begeben. Dort machten sie sich an zwei abgestellten LKW zu schaffen und entwendeten unter anderem einige Hundert Liter Dieselkraftstoff. An einem LKW schlugen sie das Dreieckfenster ein und gelangten danach in die Fahrerkabine und stahlen hier ein mobiles Navigationsgerät. An dem Fahrzeug öffneten sie zudem, wie an einem zweiten LKW, sämtliche Staufächer. Was die Diebe aus den Fächern gestohlen haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02572/9306-4415.