Nordwalde (ots) - a) aktueller Bericht: In der Nacht zum Mittwoch (16.01.2019) sind unbekannte Täter erneut in die Tankstelle an der Emsdettener Straße eingestiegen. Den Recherchen zufolge waren die Einbrecher in der Zeit von 03.15 Uhr und 03.20 Uhr am Werk. Nachdem sie gewaltsam die Eingangstür des Verkaufsraumes geöffnet hatten, begaben sie sich zielstrebig hinter die Theke und entwendeten eine unbekannte Menge Tabakwaren aus den Regalen. Die Täter flüchteten dann von dem Gelände, liefen zu einem 50 Meter weiter entfernt abgestellten Fluchtfahrzeug und fuhren in Richtung Emsdetten davon. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch, den Tätern oder zu dem Fluchtfahrzeug geben können, Telefon 02571/928-4455. Die Täter waren dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben.