Ladbergen (ots) - Von einem Firmengelände für Landtechnik am Rickermanns Esch sind in der Nacht zum Mittwoch (16.01.2019) drei Arbeitsfahrzeuge gestohlen worden. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.00 Uhr und Mittwochmorgen (16.01.2019), 06.30 Uhr, durchtrennten die Täter den Zaun des Geländes und gingen scheinbar gezielt zu den dort abgestellten Fahrzeugen. Zur Beute gehören ein orange-schwarzer Schlepper Kubota und zwei Aufsitzrasenmäher des Herstellers John Deere. Derzeit ist unklar, ob die Arbeitsfahrzeuge unmittelbar verladen oder zunächst noch weggefahren wurden. Zunächst waren die Fahrzeuge über einen angrenzenden Acker gefahren worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort der Fahrzeuge unter Telefon 05481/9337-4515. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der Wert der drei Fahrzeuge liegt deutlich im fünfstelligen Eurobereich.