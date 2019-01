Lotte (ots) - Auf dem Areal der Tankstelle an der Ibbenbürener Straße ist am späten Montagabend (14.01.2019) eine Frau von einem unbekannten Täter attackiert worden. Die Geschädigte war gegen 22.10 Uhr auf dem Weg zu ihrem PKW, der in der Nähe des Tankstellengebäudes abgestellt war. Plötzlich tauchte der unbekannte Mann auf, stürzte sich auf sie, drückte sie zu Boden und versetzte ihr einen Schlag ins Gesicht. Als das Opfer anfing, laut zu schreien, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete sofort zu Fuß in Richtung Velpe. Er war etwa 170 cm groß, schlank, schwarz gekleidet und trug Handschuhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall, dessen Hintergründe derzeit noch vollkommen unklar sind, aufgenommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.